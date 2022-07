Auditoria aponta que Auxílio Emergencial foi pago para 135 mil pessoas mortas

Uma auditoria feita pela Controladoria Geral da União (CGU) aponta que o auxílio emergencial foi pago de forma irregular para mais de 5 milhões de pessoas, incluindo 135 mil que já estavam mortas. O prejuízo total chegou a R$ 9,4 bilhões.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

O auxílio foi uma medida do Governo Federal para mitigar os danos econômicos causados pelo combate à pandemia. A medida pagava inicialmente por mês R$ 600 por pessoa, mas o valor foi reduzido pela metade depois. Ele foi pago a 68,2 milhões de pessoas no total, entre os anos de 2020 e 2021.

A auditoria trouxe como novidade a análise dos desembolsos irregulares feitos nos dois anos em que o auxílio esteve em vigor, e não isoladamente em um dos dois anos, como já havia sido feito anteriormente. Segundo a CGU, 5,2 milhões de pessoas receberam o benefício irregularmente, ou seja, 7,7% dos beneficiados.

O cálculo dos pagamentos irregulares apontou que:

1,1 milhão de pessoas recebeu o auxílio tendo a renda familiar superior à permitida;



quase 2 milhões tinham vínculo formal de emprego;



867.927 eram aposentados;



135.709 mortos também receberam, além de 411 menores de idade.

A CGU cruzou os pagamentos com outros dados do próprio governo sobre os cidadãos. Após o levantamento, a controladoria recebeu como resposta do executivo que o Ministério da Cidadania já havia conseguido recuperar R$ 7,7 bilhões entre os gastos irregulares, ou seja, boa parte do que foi gasto indevidamente.

Com UOL