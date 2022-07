Homem é internado após fazer rinoplastia caseira pelo YouTube

Um homem precisou ser internado em um pronto-socorro após tentativa de rinoplastia – cirurgia na estrutura nasal, com objetivos estéticos ou para melhorar a respiração – caseira, em Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo.

Foto: Reprodução/Internet

De acordo com a UOL, o homem teria feito o procedimento após assistir vídeos no YouTube. Ele utilizou álcool 70% para higienizar a região do nariz durante o procedimento caseiro, mas foi parar no hospital com um ferimento no nariz na noite de quinta-feira (21).

O paciente ainda teria relatado aos médicos que não utilizou luva nem limpou o sangue para que os pontos não abrissem. Ele usou anestésicos veterinários e terminou o procedimento com “sutura com fio absorvível e super-bonder”.

Atendido e liberado

Por meio de nota (leia abaixo na íntegra), a prefeitura de São Paulo confirmou que o homem foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento Campo Limpo e levado ao Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha.

No local, foi feita a limpeza do ferimento no nariz, além de receber orientação para atendimento psicológico. “Após ser acolhido pela equipe médica de saúde mental, o paciente passou por atendimento da equipe de bucomaxilofacial (BMF), que realizou a limpeza do ferimento, curativo e orientação quanto aos cuidados necessários”.

O órgão ainda reforçou que o paciente “recebeu alta hospitalar no mesmo dia, além de encaminhamento para retorno com a especialidade BMF e segmento na rede com serviço de psicologia”.

Tendência perigosa

Redes sociais, como o YouTube, estão lotadas de vídeos com esses procedimentos informais arriscados para reduzir ou afinar o nariz, chamados de “rinoplastias caseiras”. Os vídeos estão em alta nessas plataformas.

O YouTube Brasil informou, por meio de nota, que todos os conteúdos são obrigados a seguir as Diretrizes de Comunidade da plataforma.

“Não permitimos material que incentive atividades perigosas com risco de danos físicos graves ou de morte. Contamos com uma combinação de sistemas inteligentes, revisores humanos e denúncias de usuários para identificar conteúdo suspeito e remover o que esteja em desacordo com nossas políticas assim que localizado. Os vídeos enviados pela reportagem estão em análise”.

Nota da Prefeitura de São Paulo

“A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Secretaria Executiva de Atenção Hospitalar (SEAH), informa que o paciente foi encaminhado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campo Limpo para o Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha às 21h32 de quinta-feira (21).

A pasta esclarece que, após ser acolhido pela equipe médica de saúde mental, o paciente passou por atendimento da equipe de bucomaxilofacial (BMF), que realizou a limpeza do ferimento, curativo e orientação quanto aos cuidados necessários.

A SMS reforça que o paciente recebeu alta hospitalar no mesmo dia, além de encaminhamento para retorno com a especialidade BMF e segmento na rede com serviço de psicologia.

O órgão está à disposição para o que for necessário”.

Com BHAZ