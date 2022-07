A fidelidade dos cães independe da ação de seus proprietários. Prova disso é que um cachorro se “rendeu” quando os tutores foram pegos por policiais durante uma operação da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise). O caso aconteceu em Americana, em São Paulo, na quinta-feira (28).

Foto: Polícia Civil/São Paulo

De acordo com a Polícia Civil, três homens foram detidos com mais de uma tonelada de maconha em uma chácara do bairro Vila Real, em Hortolândia, também em São Paulo. As informações são do G1.

O que surpreendeu na cena foi um cachorro se “rendendo” junto com os suspeitos. A cena foi registrada por policiais em um vídeo. De acordo com a polícia, a droga saiu de Campo Grande (MS) e chegou até a chácara onde os suspeitos estavam.

Da Redação com OTempo