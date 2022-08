Batida entre ônibus e carro deixa 2 mortos e 11 feridos na BR-262, no interior de Minas

Duas pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus e um carro, na BR-262, próximo ao distrito de Santo Amaro, em Manhuaçu, na Zona da Mata do estado. A batida aconteceu na madrugada desta segunda-feira (1º).

Militares do Corpo de Bombeiros estiveram no local — Foto: Jailton Pereira

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, modelo Celta de cor vermelha, bateu de frente com um ônibus que fazia a linha Vitória / Belo Horizonte. Com o impacto, os dois homens que estavam carro de passeio morreram ainda no local. Os corpos ficaram presos às ferragens.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, na sequência, o motorista do coletivo perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu em uma ribanceira de, pelo menos, 10 metros de altura, às margens da rodovia.

Em conversa com os militares, ele disse que o carro tentou fazer ultrapassagem em uma faixa contínua na curva. Informou também que tentou evitar a colisão, mas não conseguiu.

O coletivo de 2 andares, que tinha capacidade para aproximadamente 72 pessoas, estava com ocupação de 63 passageiros. Deste total, 11 ficaram levemente feridos. Eles foram socorridos e encaminhados para o Hospital César Leite.

Equipes da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) estiveram no local.

