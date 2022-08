Giovanna Ewbank conta sobre ataque racista sofrido pelos filhos e revela que reagiu fisicamente contra mulher

Após a repercussão de um vídeo em que aparece gritando com uma mulher racista, Giovanna Ewbank deu detalhes sobre o ocorrido em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, nesse domingo (31). Ela e o marido, Bruno Gagliasso, confirmaram que a mulher chamou os filhos do casal, Titi e Bless, de “pretos imundos”.

Foto: Reprodução/Internet

A atriz ainda admitiu que agrediu a ofensora, que também teria proferido falas racistas em direção a clientes angolanos do restaurante em que estavam. A confusão aconteceu em um restaurante em Portugal, nesse sábado (30).

“Eles estão na praia brincando e, de repente, uma das crianças subiu e falou para gente o que tinha acontecido. E aí a gente ficou chateado, bem chateado. E começou… E vocês viram aquelas imagens”, explicou Gagliasso.

Segundo o casal, a mulher ainda teria falado para as crianças “voltarem para a África”, além de dizer que “Portugal não é o lugar” para elas. “Acho que ela nunca esperava que uma mulher branca fosse combatê-la como eu fui, daquela maneira. Eu sei que eu, como mulher branca, indo lá confrontá-la, a minha fala vai ser validada”, completou Giovanna.

‘Reação do oprimido’

Questionada pela jornalista Maju Coutinho se realmente deu um tapa na mulher, a artista admitiu que “ocorreu”. Mas Bruno Gagliasso fez uma observação: “na verdade ela não agrediu, a minha mulher reagiu. Não confunda, não confunda a reação do oprimido com a ação do opressor”.

Giovanna Ewbank também disse saber que os filhos serão vítimas de outros episódios de racismo no futuro. “Então é continuar fortalecendo os nossos filhos, mostrando o quanto eles são maravilhosos, o quanto eles são fortes e quanto eles têm direito de combater o racismo e quanto eles precisam estar atentos”, afirmou.

O pai reforçou que Titi e Bless estão cercados de pessoas que estão preparadas e querem combater o racismo. “E eu tenho certeza que o caminho deles vai ser esse, não tenho outro”, completou.

‘E se fôssemos pretos?’

O casal ainda ponderou sobre a atenção que o caso teria se os dois não fossem pessoas brancas. “Eu não vou sair com a louca, a raivosa, como acontece com tantas outras mães pretas, que são leoas todos os dias, assim como eu fui nesse episódio”, disse Giovanna.

“O que será que teria acontecido se for se fôssemos pretos, eu minha mulher?”, questionou Bruno Gagliasso. “Teria essa atenção toda se fôssemos pais pretos de crianças pretas?”, completou a esposa.

Por nota meio de nota enviada ao Fantástico, a direção do restaurante repudiou a conduta racista da mulher e se colocou à disposição para fornecer as imagens gravadas pelas câmeras de segurança.

Comunicado

A assessoria do casal divulgou um comunicado na noite desse sábado a respeito do ocorrido. Leia abaixo na íntegra.

“Comunicamos que os filhos do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foram vítimas de racismo no restaurante Clássico Beach Club, na Costa da Caparica, em Portugal, neste sábado, dia 30 de julho, onde a família passa férias.

Uma mulher branca, que passava na frente do restaurante, xingou, deliberadamente, não só Títi e Bless, mas também a uma família de turistas angolanos que estavam no local – cerca de 15 pessoas negras. A criminosa pedia que eles saíssem do restaurante e voltassem para a África, entre outras absurdos proferidos às crianças, tais quais ‘pretos imundos’.

Confirmamos, conforme vídeos que já circulam no Brasil, que Giovanna reagiu e enfrentou a mulher, enquanto Bruno Gagliasso, seu marido, chamou a polícia. A mulher foi levada escoltada e presa.

Informamos ainda que Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank prestarão queixa contra a racista formalmente na delegacia portuguesa. A Trigo Casa de Comunicação lamenta as agressões sofridas por Títi, Bless e os turistas angolanos e apoia integralmente as ações tomadas por Giovanna e Bruno. Racismo é crime.”

Com BHAZ