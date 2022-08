Padre mineiro de 59 anos é encontrado morto em igreja

Um padre mineiro, de 59 anos, foi encontrado morto nas dependências de uma igreja de Curitiba, capital do Paraná, na manhã de terça-feira (3). Marcos Leite Azevedo atuava como pároco na Igreja Bom Jesus do Cabral.

Padre foi encontrado morto nas dependências da igreja — Foto: Arquidiocese de Curitiba/divulgação

As causas do falecimento não foram reveladas. O caso será investigado pela Polícia Civil do Paraná. O padre nasceu em Carmo do Rio Claro, cidade do Sul de Minas Gerais. No município, vivem os familiares dele.

De acordo com a Arquidiocese de Curitiba, o velório do padre será realizado na desta quarta-feira (3), na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Colombo, com missas às 12h e às 16h. Na sequência, às 19h, o corpo seguirá para Carmo do Rio Claro, onde será sepultado junto de seus familiares.

Azevedo nasceu em 21 de setembro de 1963. Ele ensinou a regra dos Passionistas em 21 de janeiro de 1989 e foi ordenado sacerdote em 16 de janeiro de 1994.

Com O Tempo