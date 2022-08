Mãe e seus quatro filhos pequenos morrem em grave acidente de carro

Uma mulher, de 31 anos, e seus quatro filhos pequenos morreram em um acidente de carro em Illinois, nos Estados Unidos, no último fim de semana. Na batida, também perdeu a vida um dos amigos da criança. As informações do “The New York Post.”

Mãe e filhos estavam em van que bateu de frente com outro carro — Foto: Facebook/reprodução

A van onde estavam as pessoas foi atingida de frente por um carro que seguia na contramão nos arredores de Chicago. Com o impacto, os dois veículos pegaram fogo. A ocupante do outro carro, uma jovem de 22 anos, também foi morta.

O marido da mulher e pai das crianças sobreviveu ao acidente, mas foi levado em estado crítico em um helicóptero para um hospital da região.

As crianças mortas eram uma menina de 5 anos, três meninos de 6, 7 e 13 anos, e menina de 13 anos. Um time de futebol júnior, onde a mãe trabalhava como treinadora, já arrecadou mais de R$ 63 mil para ajudar nos trâmites funerários.

Com O Tempo