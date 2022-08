Mulher revela que namorado tem 100 ereções por dia

A inglesa Vikki Brown, 31, encontrou pela primeira vez com Lucas Marins, 39, em um supermercado durante o primeiro confinamento em decorrência do Covid-19 no Reino Unido.

Vikki Brown,31, encontrou pela primeira vez com Lucas Marins, 39, em um supermercado local — Foto: Reprodução/Redes Socais

De lá para cá, eles se conheceram melhor e se tornaram um casal. Tudo bastante normal entre eles, se não fosse pelo fato de que Vikki alega que seu namorado tem cerca de 100 ereções por dia. "Desde o início [do nosso relacionamento] até hoje, não importa onde estamos, ele pode ter um ereção", diz ela.

Seja no supermercado, vendo um filme ou apenas andando pela rua, Vikki relata que o namorado pode ter uma ereção a qualquer momento. "Muitas vezes é constrangedor, mas ele apenas acha graça", conta.

O casal está junto já faz dois anos e, mesmo morando em casas separadas, eles se encontram com muita frequência. Embora estejam felizes, Vikki revela que manter o ritmo de Lucas é difícil.

Para Lucas, no entanto, tudo parece estar dentro da normalidade - mesmo que um homem comum tenha até, em média, 11 ereções por dia. "Eu acho que é natural. Tenho uma mulher maravilhosa ao meu lado, para mim ela é uma deusa", comenta. Ele procurou um médico para tratar o problema, porém o profissional alegou que não se trata de uma questão médica.

O Tempo Com informações do The Sun