Serviços do Santander, Nubank e Banco Inter apresentam instabilidade nesta sexta

Os serviços digitais dos bancos Santander, Nubank e Banco Inter apresentaram instabilidade nesta sexta-feira (5). Alguns usuários não conseguiram acessar certas funcionalidades dos bancos e ficaram impedidos de realizar ações justamente no quinto dia útil do mês, quando muitas empresas depositam o salário.

Foto: Paulo Alves/TechTudo / ilustrativa

De acordo com o site DownDetector, que reconhece momentos de instabilidade por meio do fluxo de usuários que pesquisam se um serviço está fora do ar, as falhas aconteceram, tendo pico de reclamações a partir das 12h30, no horário de Brasília.

Nas redes sociais, o Banco Inter se manifestou, respondendo um usuário que pediu explicações. A empresa afirmou que estava ciente da situação e que trabalhava para normalizar o quanto antes. O Santader pediu desculpas e orientou o usuário tentar o acesso à conta novamente mais tarde.

Já o Nubank, que estava tendo problemas com o Pix, de acordo com o Down Detector, afirmou que a situação já deverá ser normalizada.

Com IstoÉ Dinheiro