Leandro Lo, campeão mundial de jiu-jítsu, é morto com tiro na cabeça durante show de pagode

O lutador de jiu-jítsu Leandro Lo, de 33 anos, morreu após levar um tiro na cabeça ao se envolver em uma discussão em um show, na madrugada deste domingo, em São Paulo. O atleta, que foi oito vezes campeão mundial do esporte, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, mas não resistiu e teve morte cerebral confirmada pela equipe médica. As informações foram divulgadas pelo "G1". O autor do disparo é um policial militar, diz o boletim de ocorrência.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

O advogado do lutador contou que o autor do disparo está foragido. Segundo ele, Leandro imobilizou o homem quando se envolveu na briga, mas, ao soltá-lo e se afastar, foi baleado. O campeão mundial foi encaminhado para o hospital, mas teve morte cerebral confirmada.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o autor do disparo foi o policial militar H.O.O.V. Veja descrição do registro feito pela Polícia Militar de São Paulo divulgado pouco antes da confirmação da morte do lutador.

- Preliminarmente, trata-se de ocorrência envolvendo o multicampeão mundial de jiu-jítsu Leandro Ló Pereira do Nascimento e o policial Militar Henrique Otávio Oliveira Velozo. Conforme relatam as testemunhas, o policial Henrique, após breve discussão, se dirigiu à mesa da vítima Leandro, pegando uma garrafa da mesa, em ato contínuo a vítima se levantou, tirou a garrafa da mão do autor e, em golpe de luta, o derrubou e imobilizou. Neste momento, colegas da vítima separaram ambos e pediram 'para deixar isso quieto'. O autor, após se levantar, deu a volta na mesa e, de fronte a vítima, sacou sua arma e desferiu disparo, o qual atingiu a região frontal da cabeça da vítima (testa, lado esquerdo). Vítima encontra-se em estado gravíssimo no Hospital Municial Dr. Arthur Ribeiro de Saboya - diz o registro da ocorrência.

Ainda segundo o site, a assessoria de imprensa da Polícia Militar de São Paulo afirmou que a ocorrência foi aberta às 1h57 da madrugada.

Vítima teve morte cerebral anunciada

Leandro Lo teve a morte cerebral anunciada neste domingo (7), após ser baleado na cabeça durante um show na cidade de São Paulo.

Segundo informou a polícia à CNN, Lo estava em um show no Clube Sírio quando foi provocado em meio a uma discussão. Em um primeiro momento, o lutador derrubou o provocador, que então saiu do local e retornou atirando.

Lo levou um tiro na cabeça, e a bala segue alojada no local. O atleta foi levado para o Hospital Municipal Saboya.

Como o quadro de morte cerebral é irreversível, o caso foi registrado como homicídio consumado no 17º Distrito Policial, no bairro de Ipiranga.

Questionado pela reportagem, o Esporte Clube Sírio disse que não possui nenhuma informação até o momento sobre o caso, e que prefere não se manifestar.

Polícia Civil de São Paulo pede a prisão preventiva do Policial Militar