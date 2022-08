Homem viaja com almofada com rosto da mulher após ela não sair de férias com ele

Há tempos, o filipino Raymond Tan Fortunado planejava sair em viagem com a esposa Joanne Fortunado para Coron, em Palawan, nas Filipinas. Alguns imprevistos na vida da mulher, no entanto, impediram que ela saísse de viagem com o companheiro. Para isso, Fortunado arrumou uma solução: levar uma almofada com a estampa do rosto da mulher para passear.

Homem saiu de viagem com almofada estampada com rosto da mulher — Foto: Facebook/reprodução

Em seu perfil no Facebook, o filipino compartilhou imagens segurando a almofada na qual a mulher faz uma careta.

Ele se fotografou ao lado da almofada com o rosto de Joanne desde o momento em que pega o avião, passando por cliques durante o café da manhã até um pulo de snorkel.

O jovem ainda conseguiu que mais pessoas deixassem se fotografar ao lado da almofada com o rosto de Joanne. Rapidamente, o post do jovem viralizou na internet. “Eu ri tanto, mas tão fofo”, escreveu uma pessoa. “Você é realmente diferente, bebê, tão doce”, publicou outro usuário.

Com O Tempo