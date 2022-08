Viralizou: aprovada em medicina, jovem que estudou em galinheiro faz rifa para custear faculdade

A aprovação em uma faculdade é o sonho da maioria dos jovens, mas sabia que às vezes mesmo depois da aprovação é difícil viver o sonho? Para Kawany Nunes da Silva, de 21 anos, natural de Umarizal, a tão sonhada aprovação no curso de medicina veio, mas para começar a estudar ela precisa de ajuda para custear a ida até a Universidade Federal do Maranhão (UFMA).

Foto: Reprodução Internet

A jovem sempre estudou em escola pública e concluiu o ensino médio na Escola Estadual 11 de Agosto em Umarizal. Em entrevista ao RNTV 1ª edição a estudante lembra que enfrentou muitas dificuldades para estudar.

“Lá em casa, a casa era muito pequena e tinha muitas pessoas na casa, éramos sete e por conta disso não tinha um lugar para estudar. Lá em casa antes tinha um chiqueiro de galinhas que quando pai vendeu as galinhas ficou desocupado e aí lutava eu e meu irmão. Ele queria fazer de oficina e eu queria estudar. Comecei a estudar lá que era o único local que eu conseguia me concentrar, que tinha mais silêncio na casa”, lembra.

Foi pensando em uma forma de conseguir os recursos para a mudança que a estudante lançou nas redes sociais uma rifa, o ‘Pix premiado’. A pessoa escolhe um número, contribui com o valor de R$ 10 e concorre a R$ 100. A história de vida de Kawany comoveu os internautas que ajudaram no compartimento do post.

A estudante é a mais velha de uma família de cinco filhos, quatro com necessidades especiais, um deles tem cardiopatia e dois tem autismo. “Sempre tive o sonho de ser médica, mas meus pais não tinham condições de me ajudar, pois ambos não trabalham e se dedicam a cuidar dos meus irmãos “, destaca. Em busca do sonho, Kawany veio para Mossoró e começou a trabalhar como cuidadora de idosos para pagar o cursinho preparatório e agora se prepara para ir para Imperatriz no Maranhão para cursar medicina.

A postagem viralizou nesta quarta-feira (10) e em poucas horas ela conseguiu vender todos os números. “Jamais imaginei que tivesse uma repercussão tão grande, já foi uma surpresa passar e mais surpresa ainda receber apoio de tanta gente”, conta Kawany.

Para o futuro ela pensa em se tornar uma cirurgiã geral “Quero ser cirurgiã para ajudar minha família e a outras pessoas como eu”, finaliza.

A campanha para ajudar Kawany continua e as doações podem ser feitas através do pix (84) 99708 1259 e qualquer valor será muito importante nesse momento.

Da Redação com TCM Notícias