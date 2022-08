Homem desmaia após beber demais e é enterrado vivo em caixão como oferenda

Um homem boliviano, de 30 anos, foi enterrado vivo depois de desmaiar de tanto beber. Ele acredita que foi colocado dentro de um caixão como oferenda à Pacha Mama, entidade conhecida como Mãe Terra. O caso foi registrado durante um festival em El Alto, cidade da Bolívia.

Homem bebeu até desmaiar e foi enterrado vivo — Foto: Reprodução

Ele disse que estava na abertura do Festival Mãe Terra, realizado no último 5 de agosto, fazendo uso de bebidas alcóolicas. De repente, perdeu a consciência e acordou dentro de um caixão, a cerca de 80 quilômetros de distância de onde ocorria a festa.

O homem conta que, ao acordar dentro do caixão, acreditou estar na própria cama. “Queria me levantar para urinar, não conseguia me mexer”, afirmou a um jornal local. Ele só se deu conta que estava enterrado quando empurrou o tampo do caixão e conseguiu deixar o local. Ele teve apenas ferimentos na cabeça.

À polícia, o homem disse que foi enterrado como sacrifício à Pacha Mama. Entretanto, as autoridades desacreditaram do depoimento dele, pois relataram que ele estava muito bêbado.

Durante os festivais de celebração à Mãe Terra, é comum que sejam feitas oferendas à entidade, pois acredita-se que ela retribuirá com boas colheitas. Dentre as ofertas entregues à deusa, estão desde plantas, como folhas de coca, até animais vivos, como lhamas e ovelhas.

Com O Tempo