Jovem que morreu no dia de voo para intercâmbio ia se despedir de família quando sofreu acidente

A jovem de Chapecó , no Oeste catarinense, que morreu no dia em que viajaria a Portugal estava a caminho de uma despedida na casa dos avós do noivo quando sofreu o acidente que a deixou hospitalizada. Segundo a irmã dela, Isabela Romanovski, ela "adorava ficar com a família".

Sabrina embarcaria para Portugal na quinta-feira — Foto: Redes sociais/ Reprodução

Sabrina Romanovski morreu na quinta-feira (11) no Hospital Regional do Oeste (HRO), onde estava internada desde o acidente, na terça-feira (9). Ela faria o intercâmbio na Europa com o noivo, que também estava no carro, mas teve ferimentos leves e já recebeu alta do hospital. A colisão aconteceu na SC-480, em Chapecó. Segundo a irmã, Sabrina conseguiu se despedir dos pais na própria terça-feira.

"Ela conseguiu se despedir de todos nós antes deles irem. Fizemos um almoço com todos por causa da viagem dela", informou a irmã. Ao g1 SC, a amiga Sabrina Branco, que estudou com a jovem, conta que Romanovski era uma pessoa divertida e confidente.

"Tenho certeza que todo mundo que a conheceu vai dizer o mesmo. Ela era incrível", destacou Sabrina Branco. "Jamais vou conseguir expressar o tamanho da minha gratidão por ter tido a oportunidade de conhecer uma pessoa tão amável quanto ela", completou.

Segundo os bombeiros, o carro onde Sabrina e o namorado estavam na SC-480 foi atingido por um veículo que invadiu a pista contrária. O resgate ainda detalhou que o veículo desgovernado teria aquaplanado na pista, ou seja, passou por um trecho com água e perdeu o atrito com o asfalto, causando perda de controle.

De acordo com o advogado da família, Jandir Fernandes, Sabrina e o namorado embarcariam para a Europa na noite de quinta. O nome da instituição onde ela estudaria não foi divulgado.

