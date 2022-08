Sicoob e Zurich lançam produto para seguro de transações digitais

Não há dúvidas que o sistema de pagamentos instantâneos, Pix, está cada vez mais consolidado. De acordo com informações do Banco Central, apenas em maio deste ano, o meio de pagamento realizou mais de R$ 73 milhões de transações diárias. E, com o crescimento da digitalização das transações financeiras e instantaneidade que o sistema propõe, houve também um aumento na média de tentativas de fraudes e situações indevidas, que vão desde extorsão e estelionato até transações sob ameaças físicas.

Foto: Reprodução/Internet

Com a proposta de resguardar os cooperados -- pessoa física -- de transações indevidas feitas sob coação ou ameaças físicas, o Sicoob, em parceria com a Seguradora Zurich, irá disponibilizar aos seus cooperados um novo produto, o Seguro Transações do Sicoob, que protegerá as transações financeiras digitais (Pix, TED e DOC) e transações que envolvam boletos bancários, vouchers e duplicatas. O produto vai amparar, ainda, o cooperado em casos de saque ou compras sob coação, além de proporcionar a cobertura Bolsa Protegida (roubo ou furto da bolsa e seus pertences), item que faz parte de um dos planos de proteção.

“Práticas indevidas que envolvem transações bancárias não são uma novidade. Por isso, criar e lançar um produto com custo-benefício como o Seguro Transações é uma forma de resguardar e assegurar nossos cooperados que utilizam os meios digitais para realizar movimentações financeiras e, de certa forma, estão suscetíveis às situações de risco”, comenta Guilherme Neto, supervisor comercial de Seguros Gerais do Sicoob.

Com seu lançamento marcado para o dia 13 agosto, o Seguro Transações do Sicoob, criado pela instituição financeira cooperativa em parceria com a Seguradora Zurich, atuará com três planos de contratação, todos eles a partir de R$ 5,00 mensais.

Proteção básica: até R$ 1 mil de cobertura;

Proteção Plus: com valores de R$ 1 mil e R$ 3 mil de cobertura;

Proteção Master: com valores de R$ 1 mil e R$ 5 mil de cobertura.

Além disso, enquadram-se na cobertura: transferência e pagamento via Pix, DOC ou TED, após ser coagido sob violência ou grave ameaça; para pacotes Proteção Plus e Proteção Master: bolsa, mochila, sacola, carteira ou similar e conteúdo, em caso de roubo ou furto qualificado; e proteção da conta virtual do cooperado de eventos decorrentes de saque ou compras sob coação.

A contratação do produto pode ser adquirida pelo App e está restrita a pessoas físicas cooperadas, correntistas titulares e contas junto ao Sicoob. Outras regras podem ser consultadas no site.

“Temos uma sólida e longeva parceria com o Sicoob e estamos muito felizes em poder oferecer para eles um tipo de proteção que tem se mostrado cada vez mais útil e necessário, já que, infelizmente, é crescente o número de vítimas de situações de crimes que envolvem transações financeiras indevidas. Com o Seguro Transações do Sicoob, queremos dar tranquilidade e segurança para os clientes da cooperativa com um produto acessível e flexível”, comenta o diretor de Parcerias da Seguradora Zurich, Sidemar Spricigo.

Sobre o Sicoob

Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 6,4 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferecendo serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, marketplace, dentre outras soluções financeiras, o Sicoob é a única instituição financeira presente em 326 municípios. É formado por 351 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a segunda colocação entre as instituições financeiras com maior quantidade de agências no Brasil, segundo ranking do Banco Central, com 4.015 pontos de atendimento em mais de 2 mil cidades brasileiras. Acesse o site para mais informações.