Apostas de Barueri (SP), Duque de Caxias (RJ), Morretes (PR) e uma feita pela internet acertaram as seis dezenas do concurso 2.510 da Mega-Sena, que foi realizado na noite deste sábado (13) em São Paulo. Cada uma levou R$ 6.670.155,67.

Foto: Reprodução Internet

Veja as dezenas sorteadas: 08 - 13 - 25 - 32 - 44 - 57

5 acertos - 242 apostas ganhadoras, R$ 14.818,18

4 acertos - 10.296 apostas ganhadoras, R$ 497,55

Para o sorteio que será realizado na quarta-feira (17), o prêmio para as apostas vencedoras será de R$ 3 milhões.

A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada também pela internet até 19h - saiba como fazer.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

Da Redação com G1