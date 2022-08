Cachorro come bilhete de loteria premiado

Parece até desculpa, mas um casal de Salem, no Oregons, Estados Unidos, jura que aconteceu. O cachorro deles, com a ajuda de outro cão, mastigou um bilhete de loteria premiado. A história foi contada no Daily Star.

Cachorrinho mastigou bilhete premiado — Foto: Breno Leon/divulgação/foto ilustrativa

De acordo Nathan e Rachael Lamet, eles deixaram o bilhete em um móvel e foram para a cama dormir. No dia seguinte, depois de acordarem, se depararam com o bilhete completamente destroçado pelos cães.

Para provar o “ato criminoso” dos cachorros, o casal foi até a loteria com os pedacinhos do bilhete junto de uma foto dos cachorros. No fim das contas, a loteria conseguiu juntar os pedaços para calcular os números.

O valor era baixo: oito dólares, cerca de R$ 40, mas rendeu boas risadas ao casal. “Definitivamente, estamos recebendo mais brinquedos de mastigar”, disse Rachel ao jornal.

Com O Tempo