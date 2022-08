Jardineiro fica ilhado por 5 dias e chupa limões para sobreviver

Um jardineiro ficou ilhado por cinco dias após ser arrastado pela água do mar. Para sobreviver, ele precisou chupar dois limões e tomar água doce misturada com salgada para poder sobreviver. O caso foi registrado em Grumari, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e foi revelado pela TV Globo nesse domingo (14).

Homem chupou limões para sobreviver — Foto: Pexels/divulgação

De acordo com Nedy Ribeiro, ele estava no mar quando uma onda o arrastou para a ilha de Palmas. Quando percebeu que estava ilhado, o homem começou a tentar sobreviver com o que tinha às mãos. Ele achou dois limões, que chupou ao longo dos cinco dias que permaneceu no local.

Nedy contou também que conseguiu recolher um pouco de água da chuva para molhar os lábios. Além disso, ele, por sorte, encontrou duas garrafas na ilha, uma delas com água limpa. Com medo de ficar sem o líquido, ele a bebeu com muita parcimônia.

Apesar de estar ilhado, a sorte parecia mesmo estar ao lado dele. Isso porque ele encontrou uma barraca usada por pescadores. Não havia ninguém lá, mas ele encontrou um colchão e um cobertor.

Finalmente, no 5º dia, um homem usando uma moto aquática avistou o jardineiro na ilha. Então, ele acionou o socorro, e um helicóptero do Corpo de Bombeiros resgatou o homem, que teve apenas ferimentos leves.

