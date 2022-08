Perereca-de-leite da Amazônia de cor azul é vendida como pet no exterior

A perereca-de-leite, como ficou conhecida a Trachycephalus resinifictrix, é uma espécie que chama a atenção dentre tantos animais da floresta Amazônica. venda é proibida.Com coloração azul em seu interior e a pele listrada de branco e preto, a espécie chega a ser vendida como pet no exterior - no Brasil, essa

A milk-frog chega a medir nove centímetros e possui ossos, músculos e até o inteior da boca azuis. O motivo da coloração exótica, no entanto, ainda é desconhecido para os pesquisadores. Em conversa ao G1, o especialista em anfíbios Diego Santana disse que ela ainda é um mistério para a comunidade científica.

De acordo com ele, a perereca não traz riscos à saúde humana. Apesar disso, quando um predador a abocanha, ela tem um gosto ruim e forte e pode provocar urticária na boca do predador.

A espécie é comercializada como pet no exterior em zoológicos e criadores de animais nos Estados Unidos e na Europa. A cor da perereca pode variar de acordo com os ambientes onde ela vive.

Legislação Brasileira

De acordo com a Lei 5.197, todos animais de quaisquer espécies, que vivam naturalmente fora do cativeiro e constituem a fauna silvestre não podem ser perseguidos, destruídos caçados ou apanhados. “Essa espécie é muito procurada como pet. É proibida a comercialização no Brasil, mas por ela ocorrer em outros países, a perereca-de-leite é comercializada e está em diversas casas, zoológicos e criadores dos Estados Unidos e da Europa, principalmente. Nesses casos, a cor dos indivíduos pode variar com esses diferentes tipos de ambientes externos”, diz Santana ao G1.

