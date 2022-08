Bruno arrecada quase R$ 18 mil para pensão do filho com Eliza Samudio

Cerca de 48h após o lançamento da vaquinha virtual criada com o objetivo de quitar a dívida relativa à pensão de Bruninho, filho fruto da relação com a modelo Eliza Samudio, assassinada em 2010, o goleiro Bruno Fernandes conseguiu arrecadar quase R$ 18 mil. O valor corresponde a cerca de 20% do objetivo final da "campanha", que é de angariar R$ 90 mil devidos à Bruninho.

Em cerca de 48h, goleiro condenado pelo assassinato da mãe da criança recebeu 20% dos R$ 90 mil necessários para quitar a pensão — Foto: REPRODUÇÃO/VAKINHA.COM.BR

Até agora, 159 pessoas contribuiram para a vaquinha, que foi lançada no último domingo (14) após ele ter a prisão decretada pela Justiça do Mato Grosso do Sul. O anúncio foi feito a dentista Ingrid Calheiros.

Nas imagens, ela afirma que apesar da obrigação de pagar a pensão, Bruno não consegue emprego e eles não têm o valor necessário. Ela também lembrou que outras três filhas dependem da presença do pai.

“Na semana passada fomos intimados a pagar a pensão. Tentamos acordo, tentamos plano de pagamento, nada foi aceito” conta Ingrid. Caso o valor não seja pago nos próximos dias, o goleiro pode voltar à prisão.

Em rápido contato com a reportagem, o goleiro se mostrou otimista. “Estamos atrás de recursos. O importante é resolver. Vai dar certo em nome de Jesus”, disse.

Bruno disse que fez uma proposta e Sonia, mãe de Eliza, recusou. “Pedi parcelamento pra Justiça e me foi negado. Estão me obrigando a pagar o valor cheio. Como? Se a mesma pessoa que me cobra é a mesma pessoa que sempre faz manifestações contra minha contratação?”, questionou. Ele também colocou à venda uma loja de açaí que abriu com a mulher, em Cabo Frio, para tentar abater a dívida.

Rifas de camisas

Para além da vaquinha aberta, nesta terça-feira (16) o goleiro Bruno anunciou duas rifas de três camisas da época em que jogava no Flamengo em sua rede social.

Uma das blusas, que será sorteada sozinha, é da edição comemorativa dos 200 jogos dele pelo rubro negro e está autografada pelos jogadores de 2009. O valor por número para concorrer a este sorteio é de R$ 30.

Já a outra rifa é de duas camisas, e tem o valor de R$ 50. "Esta rifa tem como objetivo arrecadar valor para o pagamento da pensão acumulada, em favor do Bruninho, que foi determinado pela Justiça", diz a campanha.

Relembre o crime

Depois de um breve relacionamento com o ex-jogador do Flamengo, Bruno Fernandes, Eliza Samudio engravidou. Depois do nascimento de Bruninho, o goleiro se negou a registrar a criança e o casal começou a se desentender.

Eliza foi levada até o sítio do atleta na região metropolitana de Belo Horizonte e morta. Bruno e outros dois comparsas foram condenados pelo crime no final de 2012. O goleiro foi condenado a 22 anos e três meses de prisão em regime fechado por ter sido o mandante do assassinato da ex-amante. A sentença foi proferida por sete jurados na madrugada do dia 8 de março de 2013, Dia Internacional da Mulher.

O ex-policial Marcos Aparecido dos Santos (Bola) foi condenado no dia 27 de abril de 2013 pela morte e ocultação do cadáver de Eliza. Luiz Henrique Romão, o Macarrão, foi condenado no dia 24 de novembro de 2012 pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado no caso de desaparecimento e morte de Eliza Samudio.

Somadas, as penas chegam a 23 anos anos, mas com o atenuante da confissão, foi reduzida a 15 anos, em regime fechado. O braço-direito de Bruno Fernandes foi absolvido da acusação de ocultação de cadáver.

Com O Tempo