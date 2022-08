Celular explode na mão de criança de 6 anos que assistia a vídeos

Um celular explodiu na mão de uma criança de 6 anos enquanto ela assistia a vídeos. O caso aconteceu na manhã de terça-feira (16) em Quiterianópolis, no interior do Ceará, e foi revelado pelo G1.

Celular explodiu na mão de criança — Foto: Arquivo pessoal

O garotinho, que tem autismo, estava assistindo a vídeos quando o aparelho começou a soltar fumaça. Felizmente, a mãe dele estava perto e, ao ver o perigo, ela rapidamente tirou o celular da mão da criança. Imediatamente, o celular começou a inchar e explodiu.

O pai do garoto também estava próximo e jogou água no aparelho até que parou de sair fumaça. De acordo com a mãe do menino, apesar do susto, ele não se feriu e passa bem. A mulher revelou ainda que o celular tinha um ano de uso e que nunca havia registrado nenhum problema.

O aparelho ficou completamente destruído e foi descartado pela família.

Com O Tempo