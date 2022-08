Família compra malas em leilão e encontra restos mortais de crianças

Uma família levou um susto ao encontrar restos mortais em duas malas compradas durante um leilão. Após investigações, a polícia descobriu que se tratavam dos corpos de duas crianças que teriam entre 5 e 10 anos. O caso foi registrado na Nova Zelândia, país da Oceania, e relatado pela CBS News.

Corpos de crianças foram encontrados em duas malas leiloadas — Foto: Pexels/divulgação

De acordo com as autoridades, um leilão foi realizado em Auckland, quando a família comprou as malas com tamanhos semelhantes, adquiridas em uma unidade de armazenamento com diferentes objetos.

A polícia afirmou que a suspeita é que os corpos estivessem guardados por anos nas duas malas. Ainda não há pistas sobre o que pode ter acontecido, mas as autoridades descartaram envolvimento dos compradores nas mortes das crianças.

As vítimas ainda não foram identificadas, mas testes de DNA estão sendo realizados para que se tente descobrir a origem das crianças. Outros objetos encontrados ao lado das malas também estão sendo utilizados no trabalho de identificação das crianças.

