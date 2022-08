Sicoob vê crescer em 47% suas vendas de consórcio no 1º semestre

Nos últimos anos, o interesse dos brasileiros pelo consórcio vem apresentando crescimento. Segundo informações da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (ABAC), apenas de janeiro a março deste ano, o setor bateu recorde histórico com 8,54 milhões de participantes ativos.

No Sicoob o produto também vem sendo bastante procurado pelos mais de 6.5 milhões de cooperados. Apenas nos primeiros seis meses do ano, a modalidade alternativa ao crédito tradicional cresceu em mais 47% em suas vendas de consórcio, com relação ao mesmo período do ano anterior. Ao todo, o Sistema registra mais de 42 mil cotistas. Já em 2021, a quantidade ficou em cerca de 36 mil.

Foram mais de R$ 4 bilhões em volume de consórcio contratado na soma do primeiro semestre deste ano. O desejo de conquistar um automóvel nacional por parte dos cooperados, tornou o consórcio de autos o líder de vendas nos últimos seis meses, obtendo um resultado de mais de R$ 1.7 bilhão, seguido por imóveis que movimentou mais de R$ 1.5 bilhão.

De acordo com dados da instituição financeira cooperativa, o ticket médico ficou em R$ 97.470,31. “Os nossos números demonstram que os cooperados, cada vez mais, entendem que o consórcio é uma opção rentável que possibilita comprar o bem à vista, garante maior flexibilidade com pagamento adequado ao perfil do investidor, possui menos burocracia que financiamentos tradicionais e, ainda, é uma oportunidade para realizar sonhos, destaca Francisco Reposse Júnior, diretor Comercial e de Canais do Sicoob.

Para o Sicoob, a expectativa é encerrar o ano com números ainda maiores: “Seguimos com o pensamento de que a busca por imóveis cresça neste ano. Com a taxa Selic em 13,25%, o setor continuará sendo uma opção mais econômica”, completa o executivo.

Como funciona o consórcio

Criado há mais de 60 anos, o consórcio é conhecido como um meio de financiamento em que pessoas físicas (PF) e pessoas jurídicas (PJ) se reúnem em um grupo administrado por uma instituição, na qual os integrantes pagam parcelas mensais e, a cada mês, um participante é sorteado e recebe a “carta de crédito” que pode ser utilizada para adquirir o bem desejado.



Com o consórcio do Sicoob, por exemplo, é possível adquirir imóveis, automóveis, motocicletas, caminhões, utilitários, tratores, além de serviços como viagens, cirurgias plásticas, reformas, cursos e muito mais. Todos com as menores taxas do mercado e elevado número de contemplações mensais por grupo.

