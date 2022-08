8 truques de computador básicos para facilitar a sua vida

É muito fácil passar anos usando um computador e cair na armadilha de pensar que já sabemos tudo o que é necessário. A verdade é que computadores são dispositivos complexos, há sempre detalhes que não sabemos e coisas novas para aprender.

Você não precisa ser um técnico em informática para tirar o máximo de proveito da sua máquina. Com apenas algumas dicas sua vida vai ficar muito melhor ao usar computadores. Por isso, separamos alguns truques básicos que podem te ajudar bastante na hora de usar a sua máquina.

Foto: Anunciante

1 - Um simples VPN pode dar acesso a vários filmes e séries



Um VPN é uma rede privada que opera dentro de uma rede pública. Ele serve principalmente para privacidade e segurança na transferência de dados. Um VPN também pode ser usado para mascarar sua localização geográfica. Inclusive, isso pode ser feito via VPN grátis que pode ser encontrado na internet. Agora, aqui é onde as coisas ficam interessantes.

Plataformas de streaming como a Netflix liberam conteúdo para países específicos. Por exemplo, há filmes que estão na Netflix dos Estados Unidos da América, mas não no Brasil.

Ao usar um VPN, você pode burlar essa restrição e ver filmes a vontade não importa a sua localização geográfica.

2 - Use combinações de teclado



Combinações de teclas são atalhos em computadores e notebooks. Por exemplo, em vez de usar um mouse para fechar uma janela, você pode apertar alt e F4 ao mesmo tempo e a janela aberta na tela será fechada.

Há combinações de teclado para praticamente tudo. Inclusive, é até possível usar um computador ou um notebook sem um mouse ou touchpad, basta conhecer as teclas corretas.

Não vamos dar muitos exemplos de combinações de teclado aqui porque isso pode mudar bastante a depender do sistema operacional que você está usando, portanto, faça a sua pesquisa.

3 - Use software livre e nunca mais se preocupe com vírus



Sistemas operacionais como o Windows são vulneráveis a vírus e malwares. Uma alternativa boa e barata são os sistemas operacionais de código aberto, também conhecidos como software livre. Trata-se de programas de computador cujo código fonte é aberto para todos.

Por trás desse tipo de software há uma verdadeira comunidade de profissionais da área da informática trabalhando para sua melhoria. Esses sistemas são tão seguros que você nem precisa se preocupar em usar um antivírus.

4 - Crie um perfil de visitante no seu computador para ter mais privacidade e segurança



Ter um computador só para si mesmo é ótimo, mas de vez em quando aparecem situações onde conhecidos pedem para usar as nossas máquinas. Recusar esse tipo de pedido pode ser desconfortável, mas você também não vai querer deixar alguém acessar os seus arquivos.

A solução é criar um perfil de visitante no seu sistema. Dessa forma, você pode emprestar sua máquina para alguém sem se preocupar com o visitante fazendo besteira com os seus arquivos.

5 - Evite usar pen drives



Pen drives são ótimas formas de espalhar vírus de computador. Inclusive, há vírus feitos especificamente para serem espalhados via pen drive. O que você deve fazer é usar o armazenamento na nuvem e aposentar de vez esses dispositivos.

6 - Não movimente o seu notebook quando estiver em uso



Além do perigo óbvio da máquina acabar caindo no chão, movimentar o notebook enquanto o mesmo está ligando pode acabar o danificando.

7 - Leia o manual de instruções de sua máquina



Essa dica pode parecer a coisa mais óbvia do mundo, mas a verdade é que poucas pessoas tiram algum tempo para ler o manual de instruções de aparelhos eletrônicos. O simples ato de folhear as páginas do manual já pode facilitar bastante a sua vida.

8 - Comece a acompanhar blogs sobre tecnologia



Há sempre novidades e dicas incríveis surgindo no mundo da informática. Acompanhe alguns blogs e sites sobre o assunto. Esse tipo de conteúdo não é necessariamente chato, especialmente se você estiver nas plataformas mais populares sobre tecnologia.

Considerações finais



Bom, essas foram as nossas 8 dicas para facilitar a sua vida usando um computador. A dica do VPN provavelmente é a que vai chamar mais a atenção das pessoas, mas não deixe as outras dicas de lado.

Há muita coisa boa que pode ajudar você bastante nas outras dicas.

Da Redação