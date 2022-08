Ameaça de massacre: ex-aluno invade escola de Vitória com bombas caseiras, bestas e facas

Um ex-aluno foi detido após invadir uma escola no bairro Jardim da Penha, em Vitória, armado com bombas caseiras, bestas - armas de disparo de flechas -, facas e ameaçar um atentado, na tarde desta sexta-feira (19).

Ex-aluno invade escola em Vitória — Foto: Polícia Militar/Divulgação

De acordo com testemunhas, o suspeito entrou na Escola Municipal de Ensino Fundamental Éber Louzada, ao pular o muro, na parte lateral do colégio.

As armas que seriam usadas por ele no atentado foram encontradas na mochila do jovem, deixada na parte de fora da unidade. De acordo com a polícia, ele carregava: facas, bombas caseiras, três bestas, munição, flechas e coquetel molotov.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal de Vitória foram acionadas para atender a ocorrência.

Um vigilante disse que o suspeito, vestido com roupas pretas, tentou entrar pela porta principal, mas foi impedido. O jovem, então, pulou um muro lateral do colégio.

O suspeito conseguiu entrar em uma das salas, assustou crianças e ameaçou um professor de Educação Física. Alunos de outras salas do colégio fizeram barricadas com carteiras para impedir a entrada do jovem.

Em seguida, o jovem pulou o muro para fora da escola para tentar pegar a mochila com as bombas, mas percebeu que havia uma grande movimentação de pessoas e entrou novamente na unidade. Neste momento, ele foi contido.

Detido por militares e por agentes da Guarda Municipal, o suspeito disse que "queria aloprar uma galera".

A reportagem da TV Gazeta apurou que uma criança foi ferida no rosto, mas a Polícia Civil não falou em feridos.

Questionadas sobre o caso, a Polícia Militar e a Prefeitura de Vitória não responderam à reportagem até a última atualização deste texto.

Com g1