Saiba quando vai subir e o novo valor do salário mínimo

Os preços estão subindo e o salário ficando cada vez mais curto. Mas, para quem recebe salário mínimo – ou benefício do INSS atrelado a ele – um aumento na remuneração ainda deve demorar alguns meses para acontecer.

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Isso porque o salário mínimo só deve ser reajustado no ano que vem. Se o modelo de correção for o mesmo dos últimos anos, o valor vai ser definido com base na inflação de 2022.

Em maio, o governo estimou R$ 1.310 para o mínimo do ano que vem, mas esse valor deve ser menor por conta da projeção de inflação menos acentuada do que era esperado naquela época: em julho, o Ministério da Economia reduziu a previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 8,10% para 7,41%, o que levaria o valor do salário mínimo para R$ 1.301,81.

Segundo prevê a Constituição, o governo federal deve corrigir o valor do salário mínimo, ao menos, conforme a inflação acumulada no ano anterior.

Mínimo de 2022

Atualmente, o valor do salário mínimo é de R$ 1.212.

Para calcular o valor de 2022, utilizou-se a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) prevista para todo o ano de 2021, que totalizou 10,02%.

De acordo com informações do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário mínimo serve de referência para 50 milhões de pessoas no Brasil, das quais 24 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Com g1