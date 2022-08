Menino de 8 anos descobre dente de tubarão fossilizado durante viagem

Uma criança de 8 anos encontrou um dente de tubarão fossilizado durante viagem com a família na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. O pequeno Riley Gracely, da Pensilvânia, viajou com o pai, a mãe e o irmão para Myrtle Beach, onde passaram as férias.

Menino achou dente de tubarão fossilizado — Foto: Palmetto Fossil Excursions/divulgação

Durante o passeio, a família parou na Palmetto Fossil Excursions, um espaço que promove expedição de caças a fósseis. O menino estava andando por entre as pilhas de cascalho quando notou algo que poderia ser a ponta de um dente.

Riley, então, descobriu um dente de angustidens, tubarão pré-histórico que viveu cerca de 33 a 22 milhões de anos atrás. “Estamos muito orgulhosos de Riley”, disse Justin Gracely, pai do menino, à FOX TV

Rapidamente, o achado do menino se tornou conhecido, “Parabéns! Este jovem acabou de marcar um dente Agustiden de 4,75” em nossas pilhas Premium Gravel Layer em uma escavação seca” publicou o grupo Palmetto Fossil Excursions em um post no Facebook.

À TV, o pai do menino disse ainda que é comum que ele e a família façam viagens em busca de fósseis. Esta é a terceira vez que eles viajam em uma caçada assim.

Com O Tempo