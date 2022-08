Cobra de 5 metros é flagrada 'invadindo' casa pela janela

Uma cobra píton de 5,5 metros levou pânico à vizinhança de Chandler's Ford, Hampshire, na Inglaterra, depois de ter escapado da casa de seu dono e de ter tentado entrar em outra casa na manhã de terça-feira (23/8).

Píton birmanesa de 5,5 metros tentou entrar pela janela de uma casa em Chandler's Ford, Hampshire — Foto: SOLENT NEWS & PHOTO AGENCY

A píton birmanesa foi capturada por uma vizinha, que já conhecia o animal e o devolveu ao dono.

Segundo o portal de notícias Daily Echo, a polícia afirmou que não investigará o caso, pois o incidente não é um "assunto relacionado ao policiamento".

Jenny Warwick conta que olhou pela sua janela às 5h15 da manhã no horário local e viu um grande objeto amarelo no telhado de uma casa, mas só percebeu que se tratava de uma cobra ao ver que ela estava tentando entrar em uma janela.

"As pessoas que passavam por ali não conseguiam acreditar no que estava acontecendo", relata Warwick.

Linda Elmer, que reconheceu e capturou a píton, diz que foi acordada às 7h por vizinhos batendo na sua porta, buscando pelo dono do animal.

"Todo mundo estava em pânico", lembra Elmer, que já teve uma cobra também e foi bombeira.

"Eu consegui pegar a cobra — ninguém queria ajudar. Foi bem difícil porque ele era um animal grande. Eu consegui ir mancando com essa píton de 5,5 metros enrolada em mim pela rua e bati na porta do dono."

"Ele é um belo animal e as pítons birmanesas são muito dóceis. Elas não são cobras agressivas de forma alguma. Eu já tive uma, então fiquei confortável em pegá-la", diz Elmer, reconhecendo que a situação foi "chocante para todos".

A organização sem fins lucrativos Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), destinada ao bem-estar animal no Reino Unido, anteriormente aconselhou aos donos de cobras que mantenham os animais bem controlados neste período de verão (no hemisfério norte), uma vez que as temperaturas quentes deixam as cobras muito ativas e mais propensas a fugir.

Com g1