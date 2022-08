Carreta atropela e mata 21 cabeças de gado em rodovia do DF

Um acidente com uma carreta deixou 21 animais mortos no Distrito Federal na tarde deste sábado (27). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, vaqueiros levavam um rebanho pela rodovia DF-205, na Fercal, quando o caminhão perdeu o controle e atropelou os bichos.

Foto: Reprodução Internet

O motorista da carreta não teria visto os animais na pista a tempo de parar o veículo. Depois de atingir os animais, o caminhão saiu da pista e ficou tombado na via.

Socorristas levaram o motorista de ambulância para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS). Ele se queixava de dores no tórax, mas estava consciente e orientado durante o socorro.

Da Redação com R7