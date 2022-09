Minas lidera buscas no Google pelo termo 'cerveja', segundo pesquisa

Um levantamento do Google Trends divulgado nesta semana mostra que Minas lidera as buscas pela palavra 'cerveja' na ferramenta. Santa Catarina e Goiás ocupam o segundo e o terceiro lugar, respectivamente, no ranking de interessados no assunto.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Segundo o documento, as buscas gerais por cerveja e vinho bateram recorde na pandemia, em 2020. Os dados mostram ainda que o interesse geral por bebidas cresceu nos últimos dez anos. Entre 2012 e 2022, as buscas por cerveja subiram 60% e por vinho, 120%. Minas também aparece entre os mais interessados em assuntos como: viagem (4º), lâmpada LED (2º) e MEI (5º).

As informações fazem parte do Relatório Google Trends Eleições 2022, que mostra o que o brasileiro mais pesquisou na internet entre janeiro e junho de 2022, e também nos últimos anos, em cinco áreas: Economia, Saúde, Educação, Segurança e Meio Ambiente. O relatório afirma que o comportamento de busca é um termômetro para investigar o mundo interior de quem usa a plataforma e é capaz de revelar bastante sobre o que as pessoas querem.

Os dados são relevantes também para conhecer sobre angústias e desejos de parte expressiva da população. Violência doméstica, por exemplo, foi o crime mais buscado no Brasil este ano. Segundo a Google, em se tratando de período eleitoral, o relatório visa ainda contribuir com o debate público sobre o que os brasileiros querem para o país, podendo auxiliar na criação de políticas públicas e nortear candidatos.

VEJA AQUI A PESQUISA

Metodologia

Para definir os assuntos mencionados no relatório, foram consideradas as principais categorias e as 5 mil palavras mais buscadas nos últimos três anos. Também foram analisados os dados por recortes temporais e regionais.

Confira os assuntos mais buscados no Google:

Em Economia, o brasileiro buscou muito por vagas de trabalho, salário mínimo, inflação, benefícios sociais, moradia, empréstimo, dólar e emprego .

. Em Saúde, a palavra mais buscada foi SUS . O Sistema Único de Saúde (SUS) chegou ao patamar mais alto de interesse do Google durante a pandemia, em agosto de 2021. O assunto continuava em alta de janeiro a junho de 2022. Segundo o relatório, o interesse pelo SUS quase dobrou (+90%) na comparação do primeiro semestre de 2022 com o de 2017. Em dez anos, a alta foi de 265%. Ainda em Saúde, os usuários buscam também por dor, remédio, vida saudável, saúde da mulher e doenças .

. O Sistema Único de Saúde (SUS) chegou ao patamar mais alto de interesse do Google durante a pandemia, em agosto de 2021. O assunto continuava em alta de janeiro a junho de 2022. Segundo o relatório, o interesse pelo SUS quase dobrou (+90%) na comparação do primeiro semestre de 2022 com o de 2017. Em dez anos, a alta foi de 265%. Ainda em Saúde, os usuários buscam também por . Em Educação os brasileiros procuraram referências sobre ensino, cursos, lazer e religião .

. Em Segurança o interesse foi em criminalidade, crimes virtuais, direitos e defesa .

. Já em Meio Ambiente os brasileiros pesquisam mais sobre clima, desmatamento, energia e sustentabilidade.

Com Hoje em Dia