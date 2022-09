Não gosta de áudios no WhatsApp? Conheça a funcionalidade de contato inteligente que os transcreve

Se você é daqueles que não gosta de áudios no WhatsApp, uma nova ferramenta pode ajudar: a “ViraTexto”, da Take Blip, transcreve essas mensagens. A ferramenta é um contato inteligente que, ao ser adicionado à lista de contatos do WhatsApp, transforma mensagens de voz em texto.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

A funcionalidade é gratuita e pode ser utilizada por qualquer interessado. Basta adicionar (31) 97228-0540, entrar em contato com ele no WhatsApp, concordar com os Termos de Uso, permitir ou não o uso dos dados para aprimoramento e enviar a mensagem de áudio — de até 4 minutos — a ser transcrita. O sistema, então, transcreve o conteúdo de voz e o apresenta na tela.

A ideia da ferramenta nasceu de uma necessidade do dia a dia da Take Blip. “Em pouco tempo, vários funcionários se engajaram e passaram a usar o recurso. Observamos uma ótima recorrência e taxa de retenção, e decidimos abrir o uso da ferramenta para fora da companhia”, conta Milton Stiilpen, diretor de pesquisa e inovação Take Blip.

Stiilpen lembra que muita gente se desculpa ao mandar áudios e, por isso, a funcionalidade deve ser útil no cotidiano de muitos. A expectativa da empresa é que mais de 50 mil áudios sejam transcritos nas próximas semanas, com cerca de 150 mil pessoas beneficiadas pelo ViraTexto.

O recurso pode facilitar, ainda, a acessibilidade, principalmente para pessoas com deficiência auditiva. “O objetivo do ViraTexto é facilitar a comunicação de usuários do mensageiro, como aqueles que não têm tempo para escrever mensagens ou aqueles que não podem ouvi-las — pelos mais diversos motivos.”

Concorrente do WhatsApp, o mensageiro Telegram tem a opção de transcrição de áudios, mas a função é paga. Além disso, a pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box, aponta que o WhatsApp está instalado em 99% dos smartphones brasileiros. “Por isso, acreditamos que nossa ferramenta conseguirá facilitar o dia a dia de muitos usuários.”

Apesar de o uso da funcionalidade ser gratuito, o usuário não verá anúncios. “A Take Blip criou a solução para uso interno e, depois, percebeu que ela poderia ser útil para outros. Nosso objetivo é experimentar e expandir novas tecnologias, e mostrar o quanto a Take Blip é inovadora.”

Segurança dos dados

A Take Blip informa que os dados que transitam na ferramenta são criptografados e o usuário pode encerrar o uso do ViraTexto a qualquer momento de forma fácil e acessível. “Antes de utilizá-lo, o usuário tem acesso aos Termos de Uso, que contêm todas as informações sobre o tratamento de dados”, completa Stiilpen.

Segundo a empresa, a transcrição é feita de forma automatizada, sem que nenhum humano precise escutar os áudios durante o processo. Além disso, os dados dos áudios são armazenados temporariamente, de acordo com a finalidade do uso e as previsões da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). “Todos os dados são tratados de forma sigilosa e armazenados com segurança.”

Com Itatiaia