Pilotos avistaram objetos estranhos no céu do Sul do país; áudios foram divulgados

Os estranhos fenômenos no céu do sul do Brasil seguem chamando a atenção de pilotos de voos comerciais. Na noite do dia 4 de novembro, profissionais voando na região de Santa Catarina e Rio Grande do Sul reportaram diversos avistamentos de luzes em movimentos que não se assemelhavam a voos normais de aeronaves.

Assim como nas ocasiões anteriores, relatadas na última semana, os Objetos Voadores Não-Identificados (OVNI) também foram vários os pilotos que puderam testemunhar tal fenômeno. Segundo verificou a equipe do Canal Câmera Porto Alegre Airport, no Youtube, pelo menos sete pilotos de aeronaves voando na região reportaram os movimentos de luzes a velocidades altíssimas e em movimentos horizontais e verticais, fora do comum.

Veja a comunicação dos pilotos:



Parte 1:

Foram captados os áudios do controle de tráfego aéreo. Devido à distância da base de recepção, alguns áudios não são completos dos pilotos, mas pode-se verificar a comunicação do Centro Curitiba. Os voos que reportam as anomalias estão abaixo. Os áudios foram gravados entre 22h54 e 23h05 de 4 de novembro.

– Azul 4248 reporte inicial (00:02 do vídeo) – Hora: 22:54

– Centro pede ao Azul reportar sobre avistamentos (05:40) – Hora: 23:00

– Reporte do TAM 3140 (07:23) Hora: 23:02

– Controle com Azul 4248 Confirma e agradece o reporte (08:35) Hora: 23:03

– Reporte do voo Azul 4407 – luzes incomuns (09:40) Hora: 23:04

– Controle informa ao Gol 7657 sobre os reportes de luzes (10:18) Horal: 23:05

Parte 2:

A parte 2 começa com a descrição do Azul 4248 informado dos movimentos, logo na sequência os relatos de vários pilotos nos voos em aproximação a Porto Alegre, dos movimentos estranhos em altíssima velocidade.

– Azul 4248 descreve os movimentos e local (00:05) Hora: 23:11

– Azul 4248 continua a descrição (02:00) Hora: 23:13

– Azul 4517 Também reporta as luzes incomuns (03:18) Hora: 23:14

– Azul 2761 Também confirma os avistamentos (03:47) Hora: 23:15

– Azul 4248 Novo reporte de 3 objetos no setor da lagoa (05:39) Hora: 23:16

– Azul 4407 Confirma o avistamentos do 4248 (06:39) Hora: 23:18

– Azul 4248 Novo avistamento (13:28) Hora: 23:24

– Luzes se aproximam do Gol 2007 (15:49) Hora: 23:27

– Gol 2034 continua avistando (22:02) Hora: 23:33

– Gol 2034 reporta novamente (22:37) Hora: 23:33

– Novo reporte Latam 3140 (23:26) Hora: 23:34

– Controle pergunta do avistamento ao Azul 4407 (28:00) 23:39

– Controle entra em contato com a defesa aérea sobre os reportes (34:18) 23:45

– Controle pergunta ao Latam 3140 (36:50) 23:48

– Gol 2034 relata os movimentos estranhos (40:35) 23:51

