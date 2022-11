Iveco apresenta o caminhão S-Way no Brasil com motor superpotente

Desde 2019, a Iveco oferece na Europa o S-Way, opção mais recente de caminhão pesado que sucedeu os modelos da família Stralis. Muito aguardado por aqui também, a empresa anunciou a chegada dos caminhões S-Way para o mercado brasileiro, sendo produzidos na linha de montagem da empresa em Sete Lagoas.

O início da montagem do Iveco S-Way no Brasil é um dos frutos de um investimento de mais de R$ 1 bilhão que a Iveco Group fez por aqui, completando 25 anos de operação no mercado nacional. Além do lançamento do caminhão, o dinheiro ainda foi usado no aumento da capacidade produtiva de sua fábrica no Brasil, o que contou ainda com a contratação de mais de 1.400 pessoas. A empresa ainda promete mais lançamentos para breve resultantes do aporte.

O que o Iveco S-Way oferece?

Bernardo Brandão, diretor de Marketing e Portfólio de Produtos da Iveco para a América Latina, “O Iveco S-Way traz um DNA próprio totalmente focado nas principais necessidades dos clientes e na severidade das missões do transporte de cargas. Junto com os clientes começamos a trilhar novos caminhos para um transporte cada vez mais sustentável. O caminhão é um marco para a Iveco e para o mercado, e temos certeza que é melhor opção para o frotista e autônomo que buscam tecnologia de ponta e rentabilidade na operação. Se trata do melhor pesado já desenvolvido pela marca em todos os tempos”.

Claramente a empresa está empolgada com o caminhão e o projeto do S-Way é de fato todo novo. Para quem está atrás do volante, há algumas praticidades extras, como mais de 15 porta-trecos e até um leito com espuma especial. O cinto de segurança, por exemplo, é ancorado no próprio assento, facilitando o seu uso. Além disso, dependendo da configuração, o caminhão da Iveco pode trazer uma série de equipamentos que também auxiliam na segurança.

Entre os principais estão controle de estabilidade, frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, assistente de manutenção de faixa de rolagem, faróis de LED, luz diurna de LED e até o controle de cruzeiro. O S-Way também pode trazer chave presencial com partida por botão, aplicativo com acesso remoto ao veículo e ar-condicionado digital. Ainda na cabine, o painel de instrumentos pode ter uma tela digital de 7 polegadas e a multimídia já tem conectividade via Android Auto e Apple Car Play.

Entre as opções de configuração, o Iveco S-Way pode ter cabines com 2,3 m ou 2,5 m de largura e o caminhão sempre será acompanhado por uma transmissão automatizada ZF Traxon de 12 velocidades de segunda geração. Além disso, a empresa repaginou o motor Cursor 13, fornecido pela FPT.

O propulsor tem 12,9 litros de capacidade e seis cilindros em linha. Para o S-Way, possui sistema de injeção de diesel Commom Rail e a turbina de geometria variável agora é controlada eletronicamente. Outra novidade é que o Cursor 13 já atende às regras do Proconve P8 e o faz sem recorrer ao EGR, sistema de recirculação de gases usado em alguns concorrentes. A Iveco diz que o seu sistema SCR, que utiliza Arla 32 para reduzir a emissão de material particulado e outros gases nocivos, passou por revisões. Ele tem novos sensores e dosadores que injetam a solução de uréia de forma mais precisa.

Por conta das alterações, o Cursor 13 perdeu um pouco de potência no S-Way. Passou de 560 cv anteriormente para 540 cv na opção mais forte. Ainda há opções de 450 cv e de 480 cv. Cada uma das opções de potência vem acompanhado por uma configuração de chassi e eixos. A de 450 cv é 4x2, a de 480 cv é 6x2 e a de 540 cv é sempre 6x4.

