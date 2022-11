Caixa Econômica retoma empréstimos consignados do Auxílio Brasil

O empréstimo consignado do Auxílio Brasil oferecido pela Caixa Econômica Federal foi retomado nesta segunda-feira (14). Os empréstimos estavam suspensos desde o dia primeiro de novembro.

Foto: Agência Brasil

Segundo o banco, a interrupção do consignado do Auxílio foi necessária para realizar um procedimento na folha de pagamento do benefício, operado tanto pela Caixa, como pela DataPrev e pelo Ministério da Cidadania.

A assessoria da Caixa informou ainda que, mensalmente, os empréstimos do Auxílio Brasil devem ser interrompidos para processamento da folha de pagamento.

A Caixa criou o consignado em 10 de outubro e já suspendeu o programa em duas oportunidades. O Ministério Público do Tribunal de Contas da União (TCU) solicitou a suspensão dos consignados alegando desvio de finalidade e objetivo eleitoral da linha de crédito. Mas o ministro Aroldo Cedraz, do TCU, negou o pedido em 4 de novembro, argumentando que o banco público demonstrou ter feito os ritos e análises necessárias para lançar o crédito consignado via Auxílio.

Os beneficiários do Auxílio Brasil podem pegar empréstimos que chegam a R$ 2,5 mil e pagos em parcelas de até R$ 160 descontadas do benefício por até 24 meses. De acordo com as regras do programa, os bancos só podem cobrar juros de até 3,5% ao mês.

Da Redação com Radioagência Nacional.