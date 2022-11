Adolescentes são encontrados desmaiados em escola após 'jogo dos espíritos'

Depois de participarem do jogo de tabuleiro Ouija, onze adolescentes foram encontrados desmaiados em uma escola. O inusitado episódio aconteceu no Instituto Técnico Agrícola em Hato, na Colômbia, no dia 31 de outubro, Dia do Halloween.

Foto: Reprodução Internet

Segundo informações, eles tinham entre 13 e 17 anos e apresentaram vômitos e espasmos musculares. Professores da instituição, que os encontraram em um corretor, relataram terem ficados chocados com a cena.

Os adolescentes foram levados para o Hospital Manuela Beltrán, no distrito de Socorro, onde receberam os cuidados necessários. Médicos que os avaliaram acreditam que sintomas sejam decorrentes de uma possível intoxicação alimentar.

Segundo informações do "Mirror", as investigações levam em consideração que os adolescentes estavam brincando com o jogo Ouija, um tabuleiro com letras, números e alguns sinais utilizado para entrar em contato com espíritos, fazer perguntas e obter respostas deles.

O prefeito de Hato, Jose Pablo Toloza Rondón, disse que "as crianças foram encontradas desmaiadas e estavam com falta de ar e uma saliva grossa na boca".

Em entrevista, foi descoberto que todos os adolescentes haviam bebido água no mesmo copo, o que corrobora com a hipótese de intoxicação alimentar.

Com O Tempo/UOL