Irregulares: TCU identifica mais de 79 mil militares que recebiam Auxílio Emergencial de forma indevida

Levantamento do Tribunal de Contas da União (TCU) revela que mais de 79 mil militares receberam indevidamente o Auxílio Emergencial no primeiro mês do benefício. Segundo o presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, os nomes dos beneficiários eram de conhecimento apenas do Ministério da Cidadania.

"No início do pagamento do Auxílio Emergencial, a lista dos beneficiários era conhecida apenas pelo Ministério da Cidadania. O TCU identificou logo no primeiro mês mais de 79 mil militares que recebiam indevidamente o Auxílio", disse o presidente do TCU no ato de entrega de relatório ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, coordenador da equipe de transição.

O pagamento aos militares foi considerado ilegal porque um dos critérios de eligibilidade para o benefício era de que a pessoa estivesse desempregada.

Após o primeiro pagamento, o TCE passou a ter acesso à lista de beneficiados pelo Auxílio Brasil.

Com Hoje em Dia