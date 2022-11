Filha de ex-jogador do Cruzeiro doa figurinha rara de Neymar para hospital em SP

A figurinha rara de Neymar no álbum da Copa do Mundo no Catar é comercializada por valores diversos na internet, sempre com altas cifras - que podem chegar a R$ 9 mil. Mas essa não foi a ideia da pequena Vitória Kama Martinez, de 9 anos, quando tirou um desses cromos às vésperas do mundial.

Foto: Reprodução/Internet

A garota é filha do ex-jogador Martinez, multicampeão pelo Cruzeiro em 2003 e com passagem marcante também pelo Palmeiras. A família dela conversou com o Portal UOL, e explicou que Vitória esteve em um evento de troca de figurinhas e conheceu uma criança que tratou um câncer no Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de São José do Rio Preto.

Após uma indicação, eles procuraram a unidade e fizeram a doação. O HCM procura formas de monetizar a figurinha para reverter o valor em investimentos na ala de tratamentos contra o câncer. Toda a família foi recebida pela equipe do hospital para oficializar a doação, elogiada por todos os profissionais.

Com Itatiaia