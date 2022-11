O Koo app, aplicativo disponível para Android e iPhone (iOS), é a nova aposta da internet após rumores de que o Twitter vai acabar. Segundo o Google Trends, site que mensura as buscas no Google, a nova rede apresentou um aumento repentino nas pesquisas hoje (18). O possível substituto do Twitter apresenta funcionalidades semelhantes à rede comprada por Elon Musk, como o layout do feed, a aba de trending topics e a opção de recompartilhamento de publicações. Também é possível ver funções adicionais, como a opção de publicação em mais de um idioma.

Foto: Reprodução Internet

Na nova rede, as hashtags #RIPTwitter e #Brasil estão entre os assuntos em alta, impulsionadas pela chegada dos brasileiros. A migração de usuários ocorre em razão dos diversos contratempos na rede do pássaro azul, como demissão em massa, saída de funcionários e fechamento temporário de escritórios da empresa. Confira, nas próximas linhas, como criar uma conta no Koo e usar as funções do app.

Como criar uma conta e usar o Koo app

Passo 1. Abra o aplicativo e selecione seu idioma de preferência. Vale dizer que o Koo app ainda não conta com a língua portuguesa. Depois, escolha o método de cadastro, que pode ser feito via conta do Google ou por e-mail;

Passo 2. Neste tutorial optamos por criar a conta através do e-mail. Neste caso, digite o endereço de e-mail e escolha entre receber o código de ativação pela sua caixa de entrada ou SMS. Digite a sequência numérica recebida e toque em “Verify”;

Passo 3. Em seguida, insira seu nome e pressione “Skip/Continue”. Na página principal, o app abre a aba “Feed”, com uma mensagem de boas vindas da empresa;

Passo 4. Para começar a criar um post, é possível ir na página inicial e pressionar a barra de texto ou tocar no símbolo de (+). A quantidade máxima de caracteres por publicação é 500. Também há a possibilidade de adicionar imagens, links, vídeos e enquetes. Ao finalizar, toque em “Post”;

Passo 5. No menu “#”, as tags mais engajadas são mostradas. Ao clicar sobre elas, a thread é aberta. No símbolo de fogo, publicações feitas recentemente com as hashtags em alta são exibidas.

Da Redação Com informações de Google Trends