Black Friday 2022: O que significa? Quando vai ser? E o que comprar? Tire aqui todas as suas dúvidas

Entre as eleições deste ano e a Copa do Mundo no Catar existe uma data quase tão importante quanto ambas para os brasileiros: a Black Friday. O evento desperta em muitas pessoas aquela vontade irresistível de renovar a casa ou comprar nem que seja uma lembrancinha.

Você inclusive já deve estar vendo várias propagandas de “esquenta da Black Friday” ou de “Black Friday antecipada” na internet, porque neste ano a data vai, coincidentemente, cair durante a Copa do Mundo (e na véspera da estreia da seleção brasileira no maior torneio de futebol do planeta).

A Black Friday como conhecemos, que leva milhares de pessoas às compras com grandes descontos em lojas e sites, é uma tradição norte-americana e ganhou tração no Brasil a partir de 2010. Mas a história da data vai muito além dos descontos e percorreu um longo caminho até chegar no que é hoje.

Você sabe o que significa Black Friday? Como surgiu a Black Friday e por que ela é comemorada nesta data? Baseado nos termos mais buscados pelas pessoas no Google em 2021, o InfoMoney preparou um perguntas e respostas sobre o maior evento de consumo do planeta.

Confira:

Quando é a Black Friday?

O dia da Black Friday muda todo ano, mas acontece sempre no dia seguinte ao dia de Ação de Graças. Em 2022, a Black Friday será no dia 25 de novembro (na sexta-feira).

O Dia de Ação de Graças não tem uma data fixa e é comemorado na última quinta-feira de novembro, por isso a data da Black Friday também muda todo ano.

Quando começa a Black Friday?



Para muitas varejistas a Black Friday já começou (faz tempo). Todas as grandes empresas (brasileiras e estrangeiras com atuação no país) começaram seus “esquentas” entre o fim de outubro e o começo de novembro, com o fim das eleições no Brasil.

O que significa Black Friday?



Black Friday significa, ao pé da letra, “Sexta-feira negra”. O termo começou a ser usado na década de 1960 pelo Departamento de Polícia da Filadélfia, nos Estados Unidos, ao lidar com o caos causado pelo excesso de pedestres e veículos na data.

Era na sexta-feira que as pessoas faziam suas primeiras compras para o Natal (e que o Papai Noel passava a ocupar sua famosa cadeira nas lojas de departamento americanas, fazendo com que todas as crianças da cidade quisessem vê-lo). Por isso, milhares de consumidores se dirigiam ao centro da cidade para fazer compras após o Dia de Ação de Graças (veja mais abaixo).

Que horas começa a Black Friday?



A Black Friday começa teoricamente à 0h do dia 25, mas algumas varejistas vão antecipar as suas promoções para a noite de quinta-feira (24). É o caso da Americanas (AMER3), que começará a sua transmissão de “live commerce” no dia anterior.

O que comprar na Black Friday?



A resposta é: depende. Depende do que você está precisando, de quanto você quer gastar, das promoções que as varejistas vão oferecer com desconto. A dica, neste caso, é pesquisar bastante. Use sites comparadores de preços, consulte a lista de sites não recomendados pelo Procon-SP, acompanhe as suas redes sociais. O mais importante é não comprar “gato por lebre”.

Como funciona a Black Friday?



As empresas aproveitam a data, que se tornou o maior evento de consumo do planeta, para fazer promoções e impulsionar as suas vendas no quarto trimestre (que é o melhor período de vendas do ano).

Já os consumidores costumam usar a “Black Friday” para antecipar as suas compras de Natal. Muitos aproveitam o evento também para comprar produtos mais caros, como computadores e celulares, ou equipar a casa, com uma nova televisão ou geladeira.

Como surgiu a Black Friday?



Muitos são os mitos e as histórias a respeito do significado original da Black Friday. Uma delas é de que o termo surgiu com a tradição de fazendeiros americanos que usavam esse dia como uma oportunidade para vender e comprar escravos.

O termo “Black Friday”, no entanto, não está relacionado à venda de escravos e só surgiu praticamente um século depois, quando a escravidão já estava abolida nos Estados Unidos. O termo foi usado pela primeira vez em 1951, quando funcionários falavam que estavam doentes no dia seguinte ao feriado de Ação de Graças, para garantir quatro dias seguidos de folga (de quinta a domingo).

Na década de 1960, o termo “Black Friday” foi muito usado pelo Departamento de Polícia da Filadélfia ao lidar com o caos causado pelo excesso de pedestres e veículos na data, já que milhares de consumidores se dirigiam ao centro da cidade para fazer compras após o Dia de Ação de Graças.

Justamente por ser considerado o período de pior trânsito na cidade, nenhum policial podia tirar folga no dia de folga e todos eram obrigados a fazer um turno de mais de 12 horas. “Black Friday”, então, passou a ser usado pelos policiais para designar esse dia caótico — e se espalhou pelo país depois de sair nas manchetes dos jornais e nos noticiários locais.

É a partir de 1981 que o termo passou a ser utilizado como atualmente: milhares de lojas oferecendo grandes descontos para incentivar o consumo. A Black Friday era o dia mais esperado do ano, pois era quando os varejistas finalmente conseguiam lucro e saiam “do vermelho” para “o preto”.

Quando termina a Black Friday?



A Black Friday termina na própria sexta-feira (24), mas varejistas podem prolongar as promoções durante o fim de semana, para queimar os estoques. A Via (VIIA3), por exemplo, vai continuar com a sua promoção “Gol de Pix” até o fim da participação da seleção brasileira na Copa do Mundo.

