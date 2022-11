Anvisa aprova venda de remédio da Pfizer contra a Covid-19

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou a venda de um medicamento da Pfizer contra a Covid-19 no Brasil após reunião nesta segunda-feira (21). O Paxlovid é uma formula que mistura dois antivirais: o nirmatrelvir e o ritonavir, que conseguem bloquear uma enzima do vírus da Covid no corpo.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Para adquirir o remédio nas farmácias será preciso uma prescrição médica. Ele também estará disponível em hospitais particulares do Brasil.

A Anvisa também orientou que o remédio deve ser utilizado apenas por adultos. Para o tratamento contra a Covid-19, o medicamento é indicado par as pessoas que não requerem oxigênio suplementar mas que apresentam um risco aumentado de Covid grave.

A agência de saúde afirmou que levou em consideração o uso do remédio em países como os Estados Unidos e Canadá e que a Pfizer deve priorizar o abastecimento do remédio no SUS, antes da rede provada. Mesmo com a aprovação do medicamento, a Anvisa destacou que a vacina contra a doença continua sendo a melhor estratégia de combate à Covid-19.

