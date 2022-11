Serasa faz Feirão Limpa Nome com ofertas para sanar dívidas por até R$ 100

Os brasileiros chegam à Copa do Mundo e à Black Friday com recorde de endividamento — mas, mesmo assim, com disposição para comprar, se as estimativas de alta de vendas divulgadas por entidades do varejo se provarem corretas. Para aliviar o bolso de quem está devendo, o Feirão Serasa Limpa Nome disponibiliza negociações de cerca de 20 milhões de dívidas que podem ser pagas por até R$ 100 até o dia 5 de dezembro.

Foto: USP/Divulgação.

Chamada de “Cenzão”, a temporada de ofertas tem descontos de até 99% de desconto. Com a condição especial, quase 122 mil débitos poderão ser pagos com R$ 0,99 e 1,7 milhão, com R$ 10, por exemplo. “No total, existem mais de 250 milhões de ofertas de renegociação de dívidas com desconto médio acima de 70%, mas 20 milhões delas têm esse valor baixo de até 100 e outras milhares podem ser pagas com valores de até R$ 50, até R$ 10 ou com menos de R$ 1. Criamos a promoção do Cenzão para alertar os milhares de donos dessas contas, pois a maioria dos brasileiros desconhece que pode recuperar crédito e recomeçar a vida com poucos recursos”, explica a gerente da plataforma Limpa Nome, Aline Maciel.

Para saber se suas dívidas podem ser renegociadas, basta informar o CPF no site do Feirão Limpa Nome ou pelos aplicativos da Serasa (para Android e iOS). Nos próprios canais, o consumidor consulta quais são as ofertas e condições de pagamento. Também é possível fazer a pesquisa e a renegociação em agências dos Correios selecionadas, a uma taxa de R$ 3,60.Na atual edição, o feirão reúne 267 empresas, entre bancos, telefonia, comércio, varejo e outros segmentos.

Da Redação com O Tempo.