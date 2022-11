Prazo para pedir reaplicação de provas do Enem para quem perdeu o exame termina nesta sexta

Candidatos que não puderam fazer as provas dos nos dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) têm até esta sexta-feira (25) para pedir a reaplicação dos testes.

O prazo para fazer a solicitação começou na última segunda (21). O pedido pode ser feito por meio da Página do Participante, informou o Instituto Nacional de Estudos Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela organização do Enem.

A pessoa que faltou a alguma das aplicações (em 13 e 20 de novembro) por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas previstos nos editais pode pedir para fazer as provas nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023.

Nessas datas, o Inep também aplicará o exame para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) 2022.

A solicitação deve ser feita somente para o dia em que o candidato não pôde comparecer.

Veja os casos que justificam a reaplicação, segundo o edital do Inep:

Desastres naturais

Comprometimento da infraestrutura do local

Falta de energia elétrica no local do exame

Casos em que ocorreram erros de execução em procedimento de aplicação

A justificativa para o pedido de reaplicação das provas pode ocorrer ainda se o estudante apresentou algum sintoma de doenças infectocontagiosas listadas no edital. São elas:

Covid-19

Tuberculose

Coqueluche

Difteria

Doença invasiva por Haemophilus influenza

Doença meningocócica e outras meningites

Varíola

Influenza humana A e B

Poliomielite por poliovírus selvagem

Sarampo

Rubéola

Varicela

Em casos de doenças infectocontagiosas, os pedidos devem ser acompanhados por documentos comprobatórios, que serão analisados pelo Inep individualmente.

Já em relação a problemas logísticos, o Instituto avaliará as solicitações, de acordo com as possíveis intercorrências registradas. A aprovação do pedido garante a reaplicação do exame.

Outros motivos

Quem faltou a qualquer um dos dias do Enem por motivos que não se enquadram no edital não tem direito à reaplicação.

Caso o participante tenha comparecido a apenas um dia, será considerado ausente no outro e terá as notas divulgadas no boletim de desempenho individual. Mas, as pontuações servirão apenas para autoavaliação de conhecimento.

Com informações do Inep e Hoje em Dia