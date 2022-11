Produtos mais procurados na Black Friday tem maior taxa de impostos

O consumidor que aguarda a Black Friday para comprar aquele produto tão desejado fica de olho nos descontos, mas não sabe de uma outra matemática importante na composição do preço: os impostos. Historicamente, os itens mais procurados na data - que acontece nesta sexta-feira (25) - são os que têm a maior carga tributária.

Queridinhos da promoção nacional, os eletroeletônicos e os eletrodomésticos são os que mais carregam tributos embutidos no preço final, destaca o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). Levantamento feito pela entidade mostra que o videogame, por exemplo, lidera a lista de produtos com mais impostos. A carga em cima do aparelho é de 72,18%.

Atrás dele vem o tão cobiçado smartphone, que tem 68,76% de seu valor destinado à arrecadação pública. “O problema não é só o valor percentual da carga tributária que é alto, mas a quantidade de tributos que incidem sobre o mesmo item. Se você pegar qualquer produto eletrônico, ele tem uma série de impostos que incidem indiretamente e diretamente sobre ele”, explica o economista Yvon Gaillard, sócio-fundador da Dootax, startup pioneira na otimização das rotinas fiscais.

O especialista ressalta ainda que há problema de defasagem no sistema tributário brasileiro. A característica do modo de cobrar impostos no país é ter uma carga tributária maior em cima de produtos menos essenciais e menor naqueles que a população mais necessita. Porém, esse sistema foi montado dentro de um contexto muito diferente do atual.

“A tributação atual que temos no país vem sendo costurada e remendada desde a década de 1960, quando ocorreu a última grande reforma tributária no Brasil. Só que a tecnologia evoluiu demais, a forma como as pessoas consomem os seus produtos e serviços mudou várias vezes durante esses mais de 60 anos. Só que a lei não evoluiu, foi sendo retalhada”, critica.

Efeito cascata

O advogado tributarista Pedro Henrique Chrismann ressalta que esse sistema de tributação complexa acaba, em efeito cascata, atingindo quem sai às ruas ou faz a busca on-line atrás do item de consumo desejado.

“Todo esse custo acaba sendo repassado no preço ao consumidor final, é o que se chama repercussão tributária. Para entender esse efeito dominó, basta ter em conta a incidência do Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, PIS/Cofins, entre outros”, explica.

Mas o que o consumidor pode fazer? Para o advogado, não tem muita alternativa. “Talvez buscar um produto importado similar ou, simplesmente, não comprar, pois, com a alta do dólar, a opção de compras no exterior deixou de ser atrativa”, diz.

Confira os produtos com maior carga tributária:

Videogame: 72,18%



Smartphone importado: 68,76%



Tablet importado: 59,32%



Máquina fotográfica: 48,21%



Geladeira: 46,21%



Home theater: 44,94%



Televisor: 44,94%



Máquina de lavar roupas: 42,56%



Fogão 4 Bocas: 41,22%



Telefone celular nacional: 39,80%



Tablet nacional: 37,79%



Computador acima de R$ 3 mil: 33,62%



Computador até R$3 mil: 24,30%

