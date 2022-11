Juíza é suspensa após aparecer seminua em audiência online

Uma juíza foi suspensa por três meses, após aparecer seminua e fumando na cama durante uma audiência virtual. O caso ocorreu, na semana passada, na cidade de Cúcuta, no Norte de Santander, na Colômbia. As informações são do site The New York Post.

Juíza já postou fotos sensuais — Foto: Reprodução/Instagram

Após o incidente, o conteúdo do vídeo vazou nas redes sociais e viralizou. Nas imagens, Vivian Polania, de 34 anos, desliga a câmera depois de ter sido avisada por um colega, mas já era tarde.

Segundo a Comissão Judicial Disciplinar da região, a mulher violou vários regulamentos administrativos, principalmente, o código de vestimenta judicial. O órgão ainda considerou que ela não estava apta para desempenhar suas funções e não respeitou as partes na audiência.

Pelas redes sociais, Polonia negou que estivesse seminua durante a audiência e alegou que teve que se deitar durante porque teve queda de pressão.

À Blu Rádio, a magistrada disse ainda que estava extremamente sobrecarregada, resultando em problemas de saúde mental. Ela também afirmou que há muito tempo é intimidada e ameaçada por seus colegas da corte de Cúcuta.

Juíza foi investigada por compartilhar fotos sensuais na internet

Vivian Polania foi investigada, neste ano, pela corte de Cúcuta por compartilhar fotos sensuais na internet, exibindo suas 37 tatuagens. Após sua conta foi desativada esta semana.

Em entrevista ao jornal colombiano Semana , a magistrada revelou que quando chegou à cidade, não suportava usar calças devido ao calor da região, então optou por usar shorts e camisetas, mas disse que isso incomodava algumas pessoas em torno dela.

