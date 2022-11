Jovem doa medula óssea para irmã e ganha homenagem durante voo

Depois de fazer doação de medula óssea para a irmã, uma jovem recebeu uma bela e inusitada homenagem: o piloto de avião leu uma mensagem surpresa para toda tripulação de um voo em que as duas estavam.

Irmã se emociona ao descobrir que mensagem de piloto de avião era para ela — Foto: Reprodução/Instagram

No vídeo, a irmã que recebeu a doação liga o celular e começa a gravar segundos antes de a mensagem começar a ser lida. Ao ouvir seu nome, Bruna Assis fica chocada e, sem seguida, chora nos braços da irmã.

"Atenção, por gentileza, nesta aeronave está embarcando Bruna Rodrigues Assis que, em uma das missões da vida dela, ela veio ser doadora de medula 100% compatível com a sua irmã, Ana Clara. [...] Bruna, queria te dizer que te amo muito e que será sem dúvidas uma das viagens mais especiais da vida dela. Obrigado por ser mais que uma irmã e sim um instrumento de Deus", dizia a mensagem.

Na legenda do post no Instagram, há Ana Muniz, a irmã que recebeu a medula óssea, ela mostrou todo o seu amor: "Cada dia com você é uma novidade de vida, é um motivo de gratidão pela vida e reconhecimento do poder e amor de Deus por nós. Ainda temos muito para vivermos juntas e estou pronta para tudo que vier pela frente, se eu tiver você comigo", disse e se despediu "Beijos, da sua medulinha".

