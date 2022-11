Ataque a escolas em Aracruz: acompanhe o que se sabe e o que falta esclarecer

Um ataque a duas escolas deixou três mortos e outros onze feridos em Aracruz, no Espírito Santo, nesta sexta-feira (25). Os disparos aconteceram em duas escolas de um bairro afastado do centro da cidade. Não há informação da identidade do atirador e ele está foragido. As aulas na rede municipal foram suspensas.

Foto: Divulgação

Onde aconteceu o ataque?

O caso aconteceu em duas escolas de Aracruz, cidade no norte do Espírito Santo, a cerca de 85 km da capital, Vitória. Foram atacadas pessoas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti e no Centro Educacional Praia de Coqueiral, que é particular. As escolas ficam no bairro de Coqueiral, bairro que fica a 22 km do centro de Aracruz. As aulas na rede municipal foram suspensas.

Como foi o ataque?

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o caso aconteceu entre 9h30 e 9h40 desta sexta-feira (25).

De acordo com o capitão Alexandre, do 5º Batalhão de Polícia Militar, o criminoso entrou na escola Primo Bitti e fez vários disparos com uma pistola, matando dois professores. Em seguida, ele foi de carro – um Renault Duster de cor dourada com as placas tampadas – até o Centro Educacional Praia de Coqueiral, onde matou um aluno. Outras 11 pessoas ficaram feridas.

Ainda de acordo com o capitão, ele fugiu no veículo em direção à orla. A polícia faz buscas na região.

Quantas pessoas estavam nas escolas no momento dos ataques?

Segundo dados do Censo Escolar de 2021, a escola Primo Bitti tem cerca de 500 alunos matriculados. O governo estadual não confirmou quantos alunos estavam no local no momento do atentado. Também não há informações sobre o número de alunos que estavam na Centro Educacional Praia de Coqueiral.

Quem são as vítimas?

Dois dos mortos são professores da escola Primo Bitti, e o terceiro, um aluno do Centro Educacional Praia de Coqueiral. As vítimas não foram identificadas até a última atualização desta reportagem.

Quem é o criminoso?

Até a última atualização desta reportagem, a identidade do criminoso não havia sido divulgada. Inicialmente a PM informou que o autor era um aluno de uma das escolas, mas depois retificou a informação.

A PM confirmou que imagens registradas em câmera de segurança são do autor do ataque.

O que diz o governo do Espírito Santo?

Em uma publicação no Twitter, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), confirmou que as escolas tinham sido invadidas e que acompanhava o caso "com pesar e muita tristeza". Ele também decretou 3 dias de luto no estado.

O que diz a prefeitura de Aracruz?

Em nota, a prefeitura de Aracruz informou que suspendeu as aulas em todas as escolas da rede municipal nesta sexta-feira (25) e que solicitou ao governo do estado o reforço no policiamento na região. Foi decretado luto de 3 dias na cidade.

A prefeitura também anunciou o adiamento da abertura da programação de Natal na cidade e o cancelamento dos Jogos Indígenas do Espírito Santo, que seriam realizados entre sexta (25) e domingo (27) na Aldeia Caieira Velha, próxima às escolas atacadas.

O que diz a escola particular?

O Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC) divulgou nota sobre o ataque:

O Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC) lamenta profundamente o grave incidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (25) no bairro Coqueiral de Aracruz, em que duas escolas foram invadidas por homens armados fazendo disparos.

Nos solidarizamos com todos os que passaram por esse momento de extremo horror, incluindo nossos alunos, nossas equipes e seus respectivos familiares.

Ainda estamos procurando entender a extensão desse ataque, que deixa marcas profundas em todos nós.

Contamos com a eficiência das forças policiais para que os responsáveis por esse ataque sejam presos e responsam por seus atos.

O atirador foi preso, veja o vídeo do momento da prisão

A Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo disse que o suspeito dos ataques às escolas foi preso em Aracruz por volta de 14h desta sexta (25), e que outras informações serão dadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Em publicação no Twitter o governador Renato Casagrande escreveu: "Nossas equipes de segurança alcançaram o autor do atentado que, covardemente, atacou duas escolas em Aracruz pela manhã."

