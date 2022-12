WhatsApp vai liberar função para conversar com você mesmo no mensageiro; veja como usar

O WhatsApp atendeu aos pedidos dos usuários que usam o app como uma espécie de agenda: agora, é possível enviar mensagens para si mesmo. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira (28/11) e está disponível para Android e iPhone (iOS).

Foto: Reprodução Internet

Apesar de parecer uma prática inusitada, conversar com si mesmo no whatsapp pode ser uma boa opção para deixar recados salvos, por exemplo. A função era uma das mais desejadas pelo público, já que antes uns dos métodos utilizados para utilizar o recurso era criar grupos e depois remover os contatos adicionados.

Para utilizar a nova funcionalidade será necessário clicar no botão de iniciar conversa e, em seguida, selecionar o próprio número que ficará visível no topo da lista de contatos.

De acordo com o WhatsApp, a nova funcionalidade traz “a conveniência de poder enviar notas para sua lista de tarefas, lembretes, listas de compras e qualquer outra anotação que o usuário queira ter acesso facilmente, na palma da sua mão, no aplicativo que ele já usa com frequência”.

Ainda segundo a empresa, a novidade estará disponível para os usuários do aplicativo de mensagens nas próximas semanas. Por isso, o recomendado é sempre deixar o app atualizado com a versão mais recente.

Como mandar mensagem para mim mesmo no WhatsApp?



- Na tela inicial, crie uma nova conversa com o ícone no canto inferior direito;

- Caso seu aplicativo esteja atualizado, sua foto aparecerá no topo da lista de contatos;

- Clique no seu nome e comece a enviar mensagens.

- Como falar comigo mesmo no WhatsApp?

- Caso o atalho ainda não apareça na sua conta, é possível conversar com você mesmo pelos métodos antigos. Um deles é por meio de um grupo, em que você adiciona um contato e depois o remove, o que não faz a conversa ser encerrada. Veja como fazer:

No Android, toque nos três pontinhos. No iPhone, toque em nova conversa (ícone de lápis e papel);



- Depois, selecione a opção "Novo Grupo";

- Selecione um contato e adicione ele ao grupo criado;

- Com a conversa aberta, clique no nome do grupo;

- Toque no nome do outro participante, selecione "Remover do grupo" e confirme a decisão.

- Como ver meu número no meu whatsapp?

- No Android, toque no ícone no canto inferior direito. No iPhone, toque no ícone de lápis e papel;

- Toque em "Novo contato";

- Adicione o seu nome e o número do seu telefone;

- Toque em "Salvar";

- Procure o seu contato dentro do app e, então, inicie uma conversa.

Da Redação com OTempo