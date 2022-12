Desemprego cai para 8,3% no trimestre até outubro e atinge menor nível desde 2015

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 8,3% no trimestre encerrado em outubro e registrou o menor nível desde 2014. Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira (30).

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

De acordo com o relatório do IBGE, houve uma queda de 0,8 ponto percentual na taxa de desemprego em comparação com o trimestre anterior, de maio a junho. Em comparação com o mesmo trimestre de 2021, a redução na taxa de desempregados foi de 3,8 pontos percentuais.

Os dados mostram que o país tem cerca de 9 milhões de pessoas desempregadas. O contingente de pessoas ocupadas atingiu novo recorde da série histórica iniciada em 2012, com aumento de 1%, para 99,7 milhões.

“Este momento de crescimento de ocupação já vem em curso desde o segundo semestre de 2021. Com a aproximação dos últimos meses do ano, período em que historicamente há aumento de geração de emprego, a tendência se mantém”, diz Adriana Beringuy, coordenadora da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), do IBGE.

O IBGE apontou também aumento na renda média do trabalhador entre os meses de agosto, setembro e outubro. A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.754 no trimestre móvel encerrado em outubro. O resultado representa alta de 4,7% em relação a igual trimestre móvel de 2021. A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 269,5 bilhões no período de agosto a outubro, alta de 11,5% ante igual período do ano passado.

Com Itatiaia