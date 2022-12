Enfermeira defende mulher sendo agredida pelo marido e é atropelada pelo homem

A enfermeira Leidiane Rodrigues Nazário, 35, foi defender uma mulher que estava sendo agredida pela marido e foi atropelada em Goiânia (GO). Devido aos vários ferimentos, como perda de três dentes, e múltiplas faturas nas regiões da mandíbula, braço, bacia e cóccix, ela precisou ser transferida para a UTI do Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG).

Foto: Reprodução/Internet

A enfermeira flagrou as agressões quando passava pelas ruas do bairro Jardim Abapuru, vizinho ao bairro onde mora. Leidiane estava na motocicleta, modelo Kawasaki 1000, quando viu um carro parado em uma avenida do bairro. Nele estavam um homem e uma mulher.

"Ele parou o carro no meio da rua e começou a agredir a mulher, com socos e pontapés. E aí uma criança com uns 7 anos saiu do carro. Eu me comovi e parei a uns 100 metros de distância dele, para ele ver que tinha alguém observando", contou Lidiane ao UOL.

Para tentar parar as agressões contra a mulher, a enfermeira acelerou a moto e fez bastante barulho. O homem saiu do carro e ela pediu para que ele parasse de bater na mulher. Mas, o pedido não surtiu efeito e o homem continuou a agredir a mulher e a filha do casal.

Foi nesse momento que, segundo a enfermeira, o homem entrou no carro, deu a partida e atropelou Lidiane.

"Ela ficou presa à moto e ele subiu com o carro em cima dela e começou a arrastá-la pela avenida, por uma distância de uns 100 metros. Depois ele largou o carro e fugiu de Uber", contou o irmão ao UOL.

"Eu quase morri. Minha sorte é que eu estava com uma moto muito grande e ele não conseguiu passar por cima. Estou com uma fratura exposta no braço direito, uma lesão na mandíbula, fraturei bacia, cóccix e pelve, além de várias escoriações. Fiz uma cirurgia para sanar a fratura exposta, mas vou ter que passar por mais três cirurgias", declarou.

Com Itatiaia