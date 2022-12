Pelé é internado no Hospital Albert Einstein nessa terça e boletim médico é divulgado

O Hospital Albert Einstein divulgou no início da tarde desta quarta-feira (30) o boletim médico de Pelé, que deu entrada no local nessa terça-feira (29), em São Paulo. De acordo com o documento, o Rei do Futebol passa por "reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de colón identificado em setembro de 2021".

Foto: Reprodução/Internet

Ainda segundo o parecer, o ex-jogador está internado em um quarto comum e apresenta "condição clínica estável, com controle das funções vitais".

Uma das filhas de Pelé, Kely Nascimento publicou mais cedo nas redes sociais que o pai está internado e agradeceu as mensagens de apoio, apesar de rechaçar emergência na situação.

Veja o boletim médico completo de Pelé

"Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein ontem (29) para uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de colón identificado em setembro de 2021. Após avaliação médica, o paciente foi levado a um quarto comum, sem necessidade de internação em uma unidade semi-intensiva ou UTI. O ex-jogador está com pleno controle das funções vitais e condição clínica estável".

Com Itatiaia